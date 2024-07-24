مال وأعمال

إيرباص وبوينج تقتنصان صفقات جديدة رغم تأخر تسليم الطائرات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرباص وبوينج تقتنصان صفقات جديدة رغم تأخر تسليم الطائرات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 12:14 مساءً - وكالات – تلقت شركات صناعة الطائرات العالمية مزيدا من الطلبيات في معرض فارنبورو الدولي للطيران اليوم الثلاثاء رغم ضغوط سلاسل التوريد الواقعة وشكاوى شركات الطيران من تأخر التسليم.

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وأعلنت “بوينج” صفقات مع الخطوط الجوية القطرية و”ماكواري إيرفاينانس”، فيما حصلت إيرباص على طلبيات من الخطوط الجوية اليابانية و”فيرجن أتلانتيك”، رغم أن العديد من تلك الصفقات كان قد تم الاتفاق عليها بالفعل.

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وقالت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها ستتخذ قرارا بشأن طلبية جديدة “كبيرة” للطائرات العريضة البدن قرب نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2025.

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وتوقع المندوبون إبرام صفقات محدودة في معرض فارنبورو هذا العام بعد أن باعت كل من “إيرباص” و”بوينج” إنتاجهما لعدة سنوات مقبلة، وذلك في ظل مواجهة تحديات لزيادة الإنتاج وسط مشاكل سلاسل التوريد.

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وحدت التأخيرات في تسليم الطائرات من قدرة بعض شركات الطيران على الاستفادة من طفرة السفر بعد الجائحة والتي يقول البعض إنها بدأت تتلاشى.

وتسعى شركات الطيران على نحو متزايد إلى تشغيل طائراتها الحالية لفترة أطول وسط تراكم الطلبيات لدى شركات التصنيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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