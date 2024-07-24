.من هي المذيعة السعودية الجديدة التي ظهرت على قناة الجزيرة واذهلت العقول ؟.. اتفرج جمالها الساحر

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور لمذيعة قناة الجزيرة الإعلامية سلمى الجمل واصفين اياها بأجمل مذيعة سعودية وأنها أجمل من الأميرة السعودية رجوة التي تزوجت مؤخرا من ولي عهد الأردن وكان جمالها محط أنظار العالم.

والإعلامية سلمى الجمل تعد من أبرز الوجوه الإعلامية التي استطاعت أن تثبت نفسها خلال فترة قصيرة وتحتل مكانة متقدمة بين كبار الاعلاميين في الوطن العربي كما أن ظهورها على شاشة قناة الجزيرة الاخبارية يعتبر انجازا كبيرا في مسيرتها المهنية.

وتتميز سلمى الجمل بمظهرها الجذاب وكاريزما تميزها عن بقية الاعلاميات وطريقة تقديمها للأخبار كما أنها جمعت بين الجمال الشامي والجمال السعودي لتصبح أجمل مذيعة على شاشة قناة الجزيرة بحسب وصف المشاهدين.

سلمى الجملمذيعة عربية ولدت في سوريا وهي ذات أصول سعودية وتقيم في قطر وتحمل شهادة بكالوريوس في الأدب الإنجليزي.

بدأت المذيعة سلمى الجمل مسيرتها المهنية كمذيعة في الإذاعة السورية لفترة قليلة وذلك خلال عام 2004م وبعدها انتقلت للعمل في التلفزيون السوري ومن ثم عملت في قناة شام عام 2015م ولكن لم تصدر أي إنتاجات من القناة لعدم نجاح القناة نفسها ومن ثم انتقلت للعمل في قناة روسيا اليوم عن طريق السفر إلى روسيا برفقة زوجها ثم التحقت بقناة الجزيرة الإخبارية كمقدمة للنشرة الإخبارية الرئيسية ومذيعة.

ماذا يميز المذيعة سلمى الجمل في تقديم الأخبار أهم ما يميز المذيعة سلمى الجمل هو التصرف بذكاء وحكمة عالية عندما تواجه مواضيع سياسية شائكة وذات حساسية عالية بهدف تجنب المشاكل والعمل على نقل المعلومة بشكل شفاف ومجرد عن الآراء الشخصية. وتعتبر سلمى الجمل إضافة نوعية للإعلام العربي ولقناة الجزيرة على وجه الخصوص.