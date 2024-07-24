نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توماس باخ: الاتفاق مع السعودية ليس صفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الاربعاء عن الاتفاق مع السعودية بشأن تدشين وتنظيم دورة ألعاب أوليمبية في الألعاب الإلكترونية.

توماس باخ: الاتفاق مع السعودية ليس صفقة

وشدد باخ على أن هذا الاتفاق يعد بمثابة "تعاون، وليس صفقة".

وقال المسؤول الرياضي إن هذا التحالف "ليس صفقة"، وبالتالي هو يتميز عن مبادرات مثل دوري (LIV) للجولف.

وكانت الجمعية العامة للجنة الأوليمبية الدولية قد وافقت اليوم بالإجماع على تدشين الألعاب الأوليمبية في الرياضات الإلكترونية، دون التطرق في المناقشات لانتقادات بعض الرياضيين لهذا القرار، لا سيما من السيدات، بسبب الثقل الكبير للمملكة في المشهد الرياضي العالمي حاليا.

وقال باخ أمام الجمعية: "العالم يتغير، ونعيش في فترة ثورة رقمية".

واستغل الرياضي الألماني المؤتمر الصحفي للتشديد من جديد على الدعوة للسلام، وجعل الألعاب الأوليمبية فرصة للتوحد، والوفاق بين الجميع.

وذكر باخ أن فلسطين دولة غير معترف بها من الأمم المتحدة، لكن اللجنة الأوليمبية الدولية، تعترف بحقوق اللجنة الأولمبية الفلسطينية وتمنحهم كل الحقوق بالتساوي مع الجميع.

