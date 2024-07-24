محمد منير يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا في الإسكندرية.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفلًا جديدًا في مدينة الإسكندرية يوم 22 أغسطس، تحت عنوان "ليلة الملك"، ومن المقرر أن يقدم الكينج باقة مميزة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفله في مهرجان العلمين الدولي

وفي سياق آخر، أحيا الفنان محمد منير خلال الأيام الماضية حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي، في دورته الثانية التي انطلقت يوم 11 يوليو بالساحل الشمالي وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

تصريحات محمد منير حول حفله

في تصريحاته على هامش الاستعدادات النهائية لحفله بمهرجان العلمين، قال محمد منير إنه وطني وعروبي، وأن الشباب يحتاجون إلى قليل من البهجة وكثير من السعادة. وأعرب عن أمله في أن تفرح مصر بمهرجان العلمين وحفله ضمن فعالياته.

وأشار إلى أنه لا يستعد للمهرجانات الفنية بشكل خاص، بل ينظر إلى جمهوره في الحفل ويختار الأغاني التي يفضلون سماعها ليبدأ في غنائها.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

حرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات. من المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، تشمل عروضًا مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.

كما ستشهد الفعاليات مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة Insomnia للألعاب الرقمية.