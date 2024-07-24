الإمارات تبدأ تنفيذ مشروع لإعادة توصيل المياه لمدينة خانيونس

أحمد جودة - القاهرة - في اطار عملية الفارس الشهم٣:

وضعت دولة الإمارات حجر الأساس لمشروع صيانة خطوط المياه المدمرة في مدينة خانيونس، بالتعاون مع بلدية خانيونس ومصلحة مياه بلديات الساحل.

وذلك في إطار عملية الفارس الشهم ٣، والتي تأتي ضمن جهود الإمارات المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ينفذ المشروع شركة مُختصة لإيصال المياه لسكان المحافظة، الذين يعانون من صعوبة وصول المياه بسبب انهيار البنية التحتية وتدمير الشبكات والآبار في مُختلف المناطق.

بدأت عمليات إصلاح شبكات المياه المُتضررة بعد توقيع مذكرة تفاهم مع بلدية خانيونس، لاعادة تشغيل آبار المياه الرئيسية والخزانات والخطوط المُدمرة، لتمكين البلدية من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان والعائلات النازحة في المدينة، للتخفيف من معاناتهم في الحصول على المياه، وتجنب الكوارث الصحية.

وتسعى عملية الفارس الشهم 3 إلى توفير المياه لكافة المناطق من خلال المشاريع الإنسانية، خصوصًا المناطق المُكتظة التي تحوي أعداد كبيرة من النازحين، الذي وصل عددهم 900.000 نسمة في مدينة خانيونس، حيث يستهدف التمويل للبلدية إصلاح الخطوط وضخ المياه لهم، بالاضافة لحملة توزيع المياه والصهاريج التي تتوجه لمختلف مراكز الإيواء التي وصل عدد المستفيدين منها 70.000 مُستفيد وما زالت مُستمرة.

يُذكر أن مدينة خانيونس تُعاني من شُح المياه، بعد تدمير 25 بئر بشكل كلي و12 بئر بشكل جزئي خلال فترة الأحداث بالمدينة، وبلغت نسبة الأضرار في الشبكات الرئيسية 70%، مما يشكل عائقًا أمام توفير المياه لآلاف العائلات الفلسطينية في خانيونس، في وقت تزداد فيه احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض.