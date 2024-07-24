عمرو الفقى: تعاون كبير مع «التعليم العالى» لإقامة أنشطة فى مدينة العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:30 مساءً - قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه تم التجهيز لتعاون كبير مع وزارة التعليم العالي لإقامة عدد من الأنشطة في مدينة العلمين الجديدة، مثل كورال الجامعات، فضلا عن تنفيذ فكرة مسلسل يتم تطويرها حاليا".

أضاف "الفقى" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير التعليم العالي على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة: "برحب بيكم في العلمين وسعيد بوجودكم هنا .. اهتمينا بوجود شباب الجامعات وكل أسبوع هيبقا معانا شباب من الجامعات وعملنا الشاطئ ده مخصوص ليلكم .. انتوا جيل المستقبل وهتحملوا الراية بعد كده".