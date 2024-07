نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Diffusion en direct du match Maroc contre Argentine aux JO de Paris 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Diffusion en direct du match entre le Maroc et l'Argentine, Yalla Shoot, aujourd'hui aux JO de Paris 2024. L'équipe nationale marocaine s'apprête à ouvrir sa campagne au tournoi olympique 2024, organisé par la capitale française, Paris, en affrontant l'Argentine. au premier tour de la phase de groupes, et les Lions de l'Atlas participent au deuxième groupe du tournoi, accompagnés de l'équipe nationale d'Argentine, d'Irak et d'Ukraine.

Diffusion en direct du Maroc contre l'Argentine aux JO de Paris 2024. Le portail électronique Al-Fajr vous présente, dans les lignes suivantes, tout ce que vous voulez savoir sur le match Maroc-Argentine aux JO de Paris 2024, et ensemble nous en apprendrons plus sur la date du match Maroc-Argentine aux JO 2024 et les chaînes de diffusion.

La date du match entre le Maroc et l'Argentine aux JO de Paris 2024

Diffusion en direct du match entre le Maroc et l'Argentine, Yalla Shoot, aujourd'hui aux JO de Paris 2024. Quant à la date du match entre le Maroc et l'Argentine aux JO de Paris 2024, elle est le mercredi 24 juillet 2024, au Stade Geoffroy. , et le coup de sifflet du début du match retentira à 18h00, heure de l'Égypte et de l'Arabie saoudite.

Chaînes diffusant le match entre le Maroc et l'Argentine aux JO 2024

Diffusion en direct du match de l'équipe nationale Maroc-Argentine, Yalla Shoot, aujourd'hui aux JO de Paris 2024. Les matchs olympiques 2024 seront diffusés sur les chaînes « BeIN Sports ». Vous retrouverez le match Maroc-Argentine sur son écran, et. la confrontation sera diffusée sur beIN Sports HD 1 à côté de la chaîne ouverte, avec le commentaire de Jawad Badda, ainsi que Le match est diffusé sur Marocain Sports.

Comment regarder la retransmission en direct du match entre le Maroc et l'Argentine aux Jeux olympiques de 2024

Les amateurs de diffusion en direct peuvent profiter du match via l'application TOD, et si vous êtes n'importe où dans le monde et que vous souhaitez suivre les matchs, vous pouvez compter sur Nord VPN.

Maroc x Argentine le match: 18h00 L’Égypte et l’Arabie Saoudite aujourd’hui, mercredi 24 juillet 2024 Le rendez-vous: beIN Sports HD 1 Canal de transmission: Jawad Bada commentaire: Geoffroy Stade:

beIN SPORTS XTRA 1 : Le match est diffusé sur la chaîne ouverte beIN Sports, avec le commentateur Jawad Badda.

Réseau des chaînes sportives marocaines : Le match sera diffusé sur le réseau gratuit des chaînes sportives marocaines via le satellite Nilesat.

Fréquences des chaînes diffusant le match Maroc-Argentine beIN SPORTS XTRA 1 chaîne 12526 Fréquence Nilesat Le satellite 27500 Taux de codage Horizontal polarisation

Fréquences des chaînes diffusant le match Maroc × Argentine Sports marocains chaîne 11747 Fréquence Nilesat Le satellite 27500 Taux de codage Horizontal polarisation

Le groupe du Maroc aux JO de Paris 2024

L'équipe olympique marocaine aux JO de Paris 2024 figure dans le deuxième groupe, aux côtés de : (Argentine - Ukraine - Irak).

Equipe nationale du Maroc Equipe nationale d'Irak Equipe nationale d'Argentine Equipe nationale d'Ukraine

La liste du Maroc aux JO de Paris

La liste du Maroc pour les JO de Paris 2024 est la suivante:

Gardiens : Mounir El Mohammadi - Rachid Ghanimi - Mohamed Reda Asmama.

Ligne défensive : Ayman Al-Wafi - Mehdi Bokamer - Ashraf Hakimi - Akram Al-Naqqash - Zakaria Al-Wahidi - Adel Tahif - Haitham Manawath.

Milieu de terrain : Benjamin Bouchwari - Yassen Kashta - Oussama Terjalin - Bilal Al-Khanous - Oussama Al-Azouzi - Amir Richardson - Mehdi Moubarak

Ligne offensive : Mehdi Mawhoub - Abdel Samad Al Zalzouli - Elias Akhoumash - Elias Ben Saghir - Sufyan Rahimi

La formation du Maroc contre l'Argentine aux JO de Paris 2024