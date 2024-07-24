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أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي أتليتكو مدريد من التعاقد مع الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة دوفبيك

وشهد الموسم الماضي تألق كبير للاعب الأوكراني مع فريق جيرونا، حيث كان اللاعب سببًا رئيسيًا في ظهور جيرونا بمستوى رائع في الليجا والمنافسة على اللقب في منتصف الموسم.

وأنهى جيرونا الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، إن أتليتكو مدريد يقترب من التوقيع مع أرتيم دوفبيك، لتدعيم هجومه في الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل ألفارو موراتا عن صفوف الفريق.

وتابع فابريزيو، أن يتم إنهاء التفاصيل الأخيرة في الصفقة والتي ستكلف نادي أتليتكو مدريد نحو 40 مليون يورو، واللاعب بالفعل وافق على الانتقال لأتليتكو.

وأضاف بأن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.

وكان فريق أتليتكو مدريد قد أبدى اهتمامه بالأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، إلا أن النادي الإنجليزي رفض بيع اللاعب هذا الصيف.