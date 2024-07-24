برابط مباشر .."احصل على فرصة العمر الآن! كيفية التقديم على وظائف وزارة الداخلية بخمس قطاعات مختلفة

الرياض - محمد الاطلسي - طريقة التقديم على وظائف وزارة الداخلية هي ما أكثر ما يثير اهتمام العديد من الأشخاص في الوقت الراهن داخل المملكة العربية السعودية؛ والسبب هو طرح إعلان عن طرح باقة من الفرص الوظيفية المتنوعة في عدد من القطاعات للحصول على منافع عدة عند الالتحاق بها، وعليه في حال كنت تخطط إلى الانضمام إليها فقط تابع السطور الآتية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الداخلية

الكثير في الوقت الحالي يتساءل عن الطريقة التي بها يمكنهم تقديم طلباتهم للظفر بأيٍ من وظائف وزارة الداخلية المُعلن عنها وهي ما تتم بالخطوات الآتية:

الدخول إلى الرابط الرسمي .

يتم تسجيل حساب جديد أو فتح الملف الشخصي برقم الهوية وكلمة المرور حال وجود واحد بالفعل.

التوجه إلى أيقونة الوظائف المتاحة من القائمة الأفقية.

الاطلاع على سلسلة الفرص المطروحة وفي حال وجود وظيفة بعينها مرغوب في التسجيل عليها يتم البحث عنها برقمها.

فتح الوظيفة وقراءة باقة الشروط والأحكام والتأكيد على الموافقة عليها.

تعبئة نموذج طلب التسجيل بالكامل ومن ثم إرساله.

قبل الإقدام على التسجيل في أيٍ من وظائف الداخلية السعودية لا بد من الإشارة إلى الضوابط والمتطلبات المَعنية بالقبول وهي ما تتمثل فيما يلي:

الوظائف المطروحة خاصة بخمس قطاعات فقط وهي؛ الجوازات، مكافحة المخدرات، القوات الخاصة للأمن البيئي، الأمن العام والدفاع المدني.

المسموح لهم بالتقديم هم الرجال فقط من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا بد أن تكون الإقامة والأصل في السعودية عدا من نشأ خارجها لكونه رافق والده لخدمة الوطن.

إذا كان المتقدم متزوجًا فالزوجة يجب أن تكون سعودية.

من الضروري تحقيق شروط حسن السير والسلوك.

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب في الوظيفة التي سيتم تقديم الطلب عليها.

الاجتياز بنجاح كل اختبارات القبول وكذلك المقابلة الشخصية.

ألا يكون هناك أي حكم جنائي صادر بحق المتقدم.

إلى هنا نكون قد عرضنا بالتفصيل كافة المعلومات التي تهم الراغبين في التسجيل في الوظائف المطروحة على بوابة وزارة الداخلية في السعودية لدى مختلف قطاعاتها؛ وذلك بعرض زمرة شروط القبول وكذلك آلية التسجيل الإلكتروني.