مروان خوري يحقّق نجاحًا كبيرًا بأغنية "الأنا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقّق المطرب والملحن اللبناني مروان خوري نجاحًا كبيرًا مع أغنيته الجديدة "الأنا"، حيث شارك "مروان" جمهوره بمقطع فيديو جديد لأغنية الأنا من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" أغنية الأنا متوفرة على جميع المنصات الرقمية، بتمنى تعجبكم".

وأضاف:"الأغنية من كلمات على مولي، ألحان مروان خوري، توزيع عمرو الخضري".



تعليقات الجمهور على مروان خوري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، الأغنية نار، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروان خوري



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مروان خوري، أغنية قهوة لَتنين، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وجاءت كلمات الأغنية: قهوة لَتنين، بِقهوة زغيري قعدنا، وفيها ياما تواعدنا، بِآخر ليل، وشو كان الليل، ساعتها طويل، متل الأغراب سَكتنا، وشو اتطلّعنا بساعتنا، ما بعرف كيف، تَصار الوقت، عَلينا تقيل، قهوة لَتنين، قهوة لَتنين، حبيبي طَلَب، وِبْإيدو سقاني دمعة عين، قهوة لَتنين، قهوة لَتنين