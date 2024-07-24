نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد انسحاب بايدن.. هل يستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟.. وزير دفاع الولايات المتحدة يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كواليس المشهد الانتخابي في أمريكا بعد انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن واتخاذه قرارًا بعدم دخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، غيَّر الكثير من الإجراءات، وكثير من الحسابات داخل الولايات المتحدة، وعليه تكثر تساؤلات الرأي العام العالمي، حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يجيب على التساؤل السالف، قبل قليل، خلال تصريحات إعلامية شاسعة، موضحًا موقف بلاده من دعم أوكرانيا، وما إذا كان سيؤثر هذا الانسحاب عليه.

ثبات واستمرارية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ثبات واستمرارية دعم واشنطن لأوكرانيا، وذلك في أول تصريح له عقب إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي.

وفي بيان صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أوضح البنتاجون أن أوستن أكد التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، رستم أوميروف. كانت هذه المكالمة الأولى بين وزيري الدفاع منذ إعلان بايدن انسحابه من الترشح ودعم نائبته كامالا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

البنتاجون: تشديدات لدعم مواجهة العدوان الروسي

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "خلال المكالمة، شدد الوزير على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي".

وأضاف أوميروف على منصة "إكس" أنه ناقش مع أوستن التطورات الأخيرة على خط المواجهة واحتياجات أوكرانيا الملحة في ساحة المعركة. منذ عام 2022، قدمت الولايات المتحدة، تحت قيادة بايدن، أكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما يجعل واشنطن أكبر داعم لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.