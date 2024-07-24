نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب عن نتياهو: سألتقيه في فلوريدا يوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024، أنه سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا. يأتي هذا الإعلان في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث قال ترامب: "أتطلع لاستقبال بيبي نتنياهو في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا".

هذا اللقاء يمثل أول اجتماع بين نتنياهو وترامب منذ انتهاء ولاية الأخير كرئيس، حيث كانا قد طورا علاقات وثيقة خلال فترة رئاسة ترامب. ومن المتوقع أن يكون الاجتماع فرصة لتجديد العلاقات وتعزيز التعاون بينهما في سياق التحديات السياسية والدبلوماسية الحالية.

تأتي هذه الزيارة في وقت حساس يشهد توترات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. التوترات تصاعدت بعد أن هنأ نتنياهو بايدن بفوزه في انتخابات 2020، وهو ما أثار استياء ترامب الذي لا يزال يدعي أن الانتخابات سُرقت منه بشكل غير قانوني.

وفقًا لصحيفة بوليتيكو، فإن نتنياهو طلب الاجتماع مع ترامب خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع. بالإضافة إلى لقائه مع ترامب، سيلتقي نتنياهو أيضًا بالرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، في محاولة لتعزيز الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. من المقرر أن يلقي نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، بهدف الحصول على دعم متجدد لإسرائيل في ظل الأوضاع الحالية.

جديربالذكر أنَّ العلاقة بين تامب ونتنياهو "فريدة"، حسب تصريحات لنتنياهو في العام 2019، فقال: “ليست مسألة تافهة ليست بشيء بديهي، أنا أعمل على بناءها منذ سنوات عديدة، ولقد ساعدتني على ضمان أمننا ومستنقبلنا. لقد ساعدتني على حماية بلدنا”.