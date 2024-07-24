مال وأعمال

تحالف عالمي يعرض إدارة مركز القاهرة الدولي المالي بالعاصمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف عالمي يعرض إدارة مركز القاهرة الدولي المالي بالعاصمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – عرض تحالف دولي، على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولين مقترحا لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي (CIFIC) بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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واستعرض مدبولي، في اجتماع مع عدد من أعضاء التحالف، المقترح، مؤكدًا أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال لدعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات التحالف في هذا الصدد.

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وقال مدبولي إن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

وبدوره، أكد محمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن”، ما يتمتع به التحالف صاحب المشروع من خبرات في هذا الصدد، مُرحبًا بالتعاون مع الحكومة المصرية لتطوير منطقة المال والأعمال.

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واستعرض ديفيد روسيل، المستشار القانوني، للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، مفهوم المناطق المالية الخاصة، ومواقع تمركزها حول العالم، والأطر التشريعية لها.

وأشار إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن إرتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم.

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وقال صلاح الناصر، رئيس شركة إكسيم فاينانس، إن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الإفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، موضحًا أنه من الضروري دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.

وطلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تسعي للاستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.

وجرى التوافق، في ختام الاجتماع، على استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة الأفكار والمقترحات كافة التي طرحت خلال الاجتماع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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