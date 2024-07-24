نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: دبي منصة يجتمع فيها المبدعون من حول العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جهود تعزيز البيئة المواتية للمواهب والأفكار المتطورة واستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في صناعة المستقبل وبناء شراكات استراتيجية قوية معها، هي جهود متواصلة في دبي. وأشار سموه إلى أن دبي تسعى دائماً إلى تحسين نوعية الحياة وفتح آفاق جديدة للفرص من خلال مساعيها الدؤوبة نحو غدٍ أفضل.

وقال سموه: “نواصل تعزيز قدرات بيئتنا الداعمة للمواهب والكفاءات المتميزة في كافة المجالات. نحن حريصون على توفير الظروف المثلى لتمكينهم من تحقيق التميز في أعمالهم. جهودنا في هذا المجال لا تتوقف، فدبي تعد منصة عالمية يجتمع فيها المبدعون لابتكار أفكار تخدم البشرية وتقديم حلول تبني مستقبل الإنسان.”

جاءت تصريحات سموه خلال زيارته لمقر شركة فيرمينيش السويسرية، المتخصصة في إنتاج النكهات والمستخلصات الطبيعية والعضوية، وذلك في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم. ورافق سموه في الزيارة سعادة مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير ورئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

خلال الزيارة، استمع سموه إلى شرح حول نشاط الشركة من مقرها في دبي، والتي تشرف على عملياتها في أكثر من 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم استعراض جهود الشركة في البحث والتطوير وتطلعاتها لتسريع الابتكار والتوسع عالمياً وزيادة وصولها إلى الأسواق الرئيسية عبر تقليص الوقت اللازم لتسويق منتجاتها الجديدة.

كما تفقد سموه مرافق مقر شركة “فيرمينيش” الذي يضم مختبراً للبحث والتطوير مزوداً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو الأول من نوعه في المنطقة. يتضمن المقر أيضاً مستودعاً أوتوماتيكياً بالكامل قادرًا على تخزين حوالي 40 ألف منتج، ويتميز بوجود روبوت متقدم يمكنه تحضير عينات العطور في أقل من دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “فيرمينيش” السويسرية، الرائدة في صناعة العطور والنكهات، تأسست عام 1895 وتضم فريقاً يتجاوز عدد موظفيه 11,000 شخص موزعين على 83 منشأة حول العالم، وتُقدّر قاعدة مستخدمي منتجات الشركة بنحو 4 مليارات شخص في أكثر من 100 سوق عالمي.