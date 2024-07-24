مال وأعمال

‏مصر تتوصل لاتفاق مع إيني الإيطالية لزيادة عمليات البحث…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ‏مصر تتوصل لاتفاق مع إيني الإيطالية لزيادة عمليات البحث… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 24 يوليو 2024 01:11 مساءً - توصلت مصر إلى اتفاق مع شركة إيني الإيطالية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.

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جاء ذلك، خلال جلسة مباحثات عقدها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية.

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كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لإستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.

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واوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عقد مؤخراً ، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة .

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وأشار وزير البترول الي أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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