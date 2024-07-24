وزير التعليم العالى يعلن تخصيص أسبوع لكورال الجامعات فى مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:30 مساءً - قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجهوداتها في مدينة العلمين، ودعم الأنشطة الطلابية لكل الجامعات المصرية.

أعلن وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بحضور عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص أسبوع لكورال الجامعات في أنشطة مهرجان العالم علمين، مضيفا: هيبقا فيه تنافس طول الأسبوع وفى ختام للأسبوع وهنشوف القدرات الفنية الإبداعية لكل شبابنا".