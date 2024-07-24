ثورة صناعية مصرية بمفهوم الإنجاز.. النقل تنسق مع الإسكان وهيئة التنمية الصناعية لحل مشكلة مستثمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يوليو 2024 02:30 مساءً - عقب زيارته المخططة للثلاث مصانع بالمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر استوقف احد مستثمري المنطقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير حيث عرض عليه مشكلة مصنعه المتخصص في الصناعات الهندسية والتابع لمجموعة العشري للصلب.

و استمع الوزير إلى التحديات والمشاكل التي تواجه المصنع والتي تتمثل في أن تخصيص قطعة الأرض كان بغرض الاستخدام كمخازن والمستثمر يطلب تعديل النشاط المحدد بالتخصيص من مخازن ليصبح نشاط صناعي خاصة وأن المصنع يقوم بالانتاج حاليا

وقام الوزير بعمل التنسيقات الفورية مع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وتم حل المشكلة وإبلاغ صاحبة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا هو نهج الوزارة و سياستها الجديدة حيث يتم حل مشكلات كافة المصانع بشكل فوري للمشاركة الفعالة في تطوير هذا القطاع الهام في مصر.