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أحمد جودة - القاهرة - شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس.. يلتقي منتخبا أوزبكستان ضد إسبانيا، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

مشاهدة بث مباشر مباراة أوزبكستان ضد إسبانيا

ويمني منتخب إسبانيا النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره ببطولة أولمبياد باريس بحثًا عن حلم التتويج بالميدالية الذهبية وقطع شوطًا كبيرًا في رحلة التأهل للأدوار الإقصائية، ويعول منتخب إسبانيا الأولمبي على حالة لاعبيه الرائعة بعد تتويج بلادهم بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا الشهر الماضي، ويحلم منتخب إسبانيا بتكرار ذهبية 1992 في برشلونة مستغلًا أجواء التتويج ببطولة أوروبا،حيث تحظى بوفرة من المواهب الواعدة بالرغم من غياب لامين يامال ونيكو وليامز.

شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس

وتضم قائمة منتخب إسبانيا ب أو كوبارسي مدافع برشلونة وزميله إيريك جارسيا المعار لجيرونا، وفيرمين لوبيز مهاجم برشلونة وسيرخيو جوميز مهاجم مانشستر سيتي، وتسعى لتعويض خسارة نهائي 2021 في طوكيو أمام البرازيل، وينتظر منتخب إسبانيا مواجهة جديدة يوم السبت 27 سيواجهون جمهورية الدومينيكان في بوردو، ويختتم مبارياته في المجموعة الثالثة ضد منتخب مصر الأولمبي.

شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس.. وتعد المواجهة القادمة التي تجمع منتخب إسبانيا بنظيره المصري هي الثالثة تاريخيًا حيث انتهت الأولى بفوز الماتادور بثنائية نظيفة في نسخة 1992، بينما انتهت الثانية بالتعادل السلبي في طوكيو 2020، ومن المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا بنظيره المصري يوم 30 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا في الجولة الثالثة والختامية للبطولة.

وقال سانتي دينيا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عن أولمبياد باريس: "إنها صعبة للغاية، إنها تقريبًا مثل كأس العالم على نطاق صغير".

وأضاف سانتي دينيا: "المباراة الأولى عادة ما تكون الأكثر أهمية وقد ركزنا قبل كل شيء على تلك المباراة، وظيفتي هي تكوين فريق وعائلة في وقت قصير".

وتابع المدرب الإسباني: "نحن نركز على المباراة الأولى، ومن هناك سنحلم ويعتبر الحصول على الذهب بمثابة تحدي لأنه شيء لم يتحقق منذ سنوات طويلة. ولكنا علينا أخذ الأمور خطوة بخطوة".

وعن الثنائي فيرمين لوبيز وأليكس باينا قال مدرب إسبانيا: "وصل كلاهما بعد الفوز بكأس أوروبا وأشار إلى أنهما مهمان للغاية وأنهما "في حالة جيدة جدًا وسعيدان".

ويخوض منتخب أوزبكستان في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره منتخب إسبانيا في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024.

مباراة أوزبكستان ضد إسبانيا والتي ستقام على أرض ملعب "حديقة الأمراء" يتوقع أن تكون حافلة بالقوة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

بث مباشر إسبانيا ضد أوزبكستان

شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس.. ويدخل منتخب إسبانيا مباراة اليوم بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مشواره في دورة الألعاب الأولمبية حيث يطمح في التتويج بميدالية أولمبية.

ويأمل منتخب إسبانيا الأولمبي بعد حصد بلاده لقب النسخة الأخيرة من يورو 2024 في مواصلة التأقل وخطف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية.

ويعول منتخب إسبانيا على وجود عدد كبير من النجوم في صفوفه في حسم لقاء اليوم وفي مقدمتهم فيرمين لوبيز مهاجم برشلونة وسيرخيو جوميز مهاجم مانشستر سيتي.

وتبدو مباراة اليوم محسومة من الناحية النظرية لصالح منتخب إسبانيا خاصة في ظل الفارق الكبير في المستوى والإمكانيات بين المنتخبين ولكن منتخب أوزبكستان سيدخل مباراة اليوم بكل قوة من أجل الخروج من اللقاء بأقل الخسائر ويأمل في نجاح لاعبوه في فرض التعادل على الماتادور.

ويخشى منتخب إسبانيا الأولمبي، من مفاجآت أولمبياد باريس لذا يخوض مباراة اليوم بكل قوة بحثًا عن انطلاقة مثالية في بداية مشواره للمنافسة بقوة على التتويج بالميدالية الذهبية.

قائمة منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا النهائي المشاركة في أولمبياد باريس كالتالي:

بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، سامو أوموروديون (أتلتيكو مدريد)، ايمار أوروزو (أوساسونا)، إريك جارسيا (برشلونة)، ب أو كوبارسي (برشلونة)، فيرمين لوبيز (برشلونة)، ميجيل جوتيريز (جيرونا)، إبيل رويز (جيرونا)، أدريان برنابي (بارما)، أرناو تيناس (باريس سان جيرمان)، خوان ميراندا (بولونيا)، خوان جارسيا (إسبانيول)، جون باتشيكو (ريال سوسيداد)، بينيات تورينتس (ريال سوسيداد)، سيرجيو جوميز (ريال سوسيداد)، مارك بوبيل (ألميريا)، دييجو لوبيز (فالنسيا)، أليكس باينا (فياريال)، أليخاندرو إيتوربي (أتلتيكو مدريد – احتياطي)، خوانلو سانشيز (إشبيلية – احتياطي)، كريستيان موسكيرا (فالنسيا – احتياطي)، سيرجيو كاميلو (رايو فاليكانو - احتياطي).

منافس شرس

شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس.. ويعتبر منتخب أوزبكستان هو مفاجأة بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة الأخيرة، بعد أن وصل إلى المباراة النهائية وخسرها أمام العملاق الياباني لكن الفريق قدم بشكل عام، بطولة قوية ويمتلك من بينه أسماء عدة قوية وعلى رأس هذه الأسماء، إلدور شومودروف، نجم نادي روما السابق والذي يلعب حاليا لنادي كالياري وهو قائد البلاد ومن بين اللاعبين فوق السن في قائمة المنتخب الأوزبكي.

والآن سنتعرف إلى موعد مباراة إسبانيا وأوزبكستان والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس لكرة القدم 2024.

موعد مباراة إسبانيا وأوزبكستان والقنوات الناقلة في أولمبياد باريس لكرة القدم 2024

التاريخ المباراة توقيت مصر والسعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة الأربعاء 24 يوليو 2024 إسبانيا × أوزبكستان 16:00 17:00 BeIN SPORTS HD

ملعب المباراة: بارك دي برانس (حديقة الأمراء)، باريس، فرنسا.

بارك دي برانس (حديقة الأمراء)، باريس، فرنسا. البطولة: منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 - دور المجموعات.

منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 - دور المجموعات. حكم المباراة: دحان بيدا (موريتانيا).

وستقام مباراة إسبانيا وأوزبكستان في الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الأربعاء، 24 يوليو 2024. تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تبدأ في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

شاهد البث المباشر مباراة إسبانيا وأوزبكستان أونلاين Online دون تقطيع بث مباشر في أولمبياد باريس.. وسيتم نقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على قناة بي إن سبورت 2، كما ستبث القنوات الرياضية المغربية المباراة مع تعليق المعلق أحمد عبده.