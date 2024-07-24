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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في فريق إنتر ميامي الأوروجوياني لويس سواريز عن مباراة كل النجوم "اول ستار" في الدوري الأميركي لكرة القدم المقررة الأربعاء بسبب الإصابة، حسب ما أعلنت رابطة الدوري والفريق.

غياب ميسي وسواريز عن مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي

وكشف إنتر ميامي بأن ميسي لا يزال يعاني من إصابة في كاحله تعرض لها خلال نهائي كوبا أميركا ضد كولومبيا وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه وقال في بيان "سيغيب ميسي عن مباراة كل النجوم بسبب إصابة في الكاحل، بينما يغيب لويس سواريز بسبب أوجاع في الركبة".

وسيتم تحديد مدى توفر ميسي وسواريز من خلال "عملية التعافي اليومية"، حسب بيان الفريق.

وكانت المباراة فرصة أمام ميسي (37 عاما) للمشاركة في هذه المباراة التقليدية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى ميامي الصيف الماضي.

قاد ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، والذي ساهم بتتويج الأرجنتين بطلة للعالم في مونديال قطر 2022، فريق ميامي إلى الفوز بكأس الرابطتين (الأميركية والمكسيكية) وهي بطولة تجمع بين أندية الولايات المتحدة والمكسيك.