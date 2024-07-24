نادر السيد: الزمالك يملك كنز في قطاع الناشئين.. ومعجب بسياسة جوميز

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إعجابه بفكر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الاعتماد على قطاع الناشئين فيما تبقى من الموسم الحالي.

نادر السيد: الزمالك يملك كنز في قطاع الناشئين

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، يسعى جوزيه جوميز لإعداد فريقه للموسم الجديد، وذلك بالاعتماد على عدد من لاعبيه في قطاع الناشئين.

واختتم، قطاع الناشئين بنادي الزمالك كنز كبير، وعلى الجماهير الصبر على لاعبيها الشباب خلال الفترة الحالية، للاستفادة من المواهب لخدمة الفريق الأول في الموسم المُقبل.