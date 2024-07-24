بولونيا يتعاقد مع الهولندي دالينغا
أعلن نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم اليوم تعاقده مع المهاجم الهولندي تيس دالينغا قادما من تولوز الفرنسي.
وذكر النادي الإيطالي، في بيان، أن دالينغا وقع عقدا يمتد حتى يونيو 2029، مشيرا إلى قدراته الهجومية المتمثلة في الاستغلال الجيد للثغرات وسط مدافعي الفرق المنافسة وتسجيل الأهداف.
وكان دالينغا ضمن تشكيلة المنتخب الهولندي لكرة القدم الذي شارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي اختتمت مؤخرا في ألمانيا، وهي المرة الأولى التي ينضم فيها اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، إلى منتخب بلاده.
يشار إلى أن بولونيا أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما حصل الدوري الإيطالي على مقعد خامس بحسب قواعد النظام الجديد للمسابقة القارية.
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