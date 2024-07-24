أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء خان يونس إلى 89

ارتفاع عدد شهداء خان يونس إلى 89ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المكثف على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى 89 شهيداً.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن 89 شهيداً ارتقوا جراء تواصل قصف الاحتلال المكثف لخان يونس على مدى 24 وساعة، كما أصيب 263 آخرين بجروح، بالإضافة إلى فقدان 68 شخصا.

وأضاف البيان أن الاحتلال شن 130 غارة على المدينة وقصفها بالطائرات والدبابات ودمر 13 منزلا فوق رؤوس ساكنيها، كما طال القصف 190 منزلا ومبنى سكنيا، فضلا عن محاصرة مئات العائلات وإجبار عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح، وسط أوضاع إنسانية وطبية كارثية بفعل غارات الاحتلال المكثفة والعنيفة.

يأتي ذلك فيما كثفت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفة مناطق ومنازل وتجمعات النازحين، إذ يتعمد الاحتلال قصف البنايات السكنية والأحياء والمنازل المأهولة بالسكان وارتكاب المجازر لإيقاع أكبر عدد من الشهداء والجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح جنوبي القطاع منذ السابع من مايو الماضي، وتتوغل في عدد من الأحياء السكنية في غزة وترتكب مجازر مروعة، في وقت تتسع فيه دائرة المجاعة شمالي القطاع مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.