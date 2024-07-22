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الغذاء والدواء السعودية تكشف عن سر عظيم لهذه العشبة في علاج أمراض مستعصية ..تعرف عليها

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الرياض - محمد الاطلسي - كشفت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن فوائد عظيمة لعشبة اليانسون تُستخدم في الطب البديل، لتعزيز عملية الهضم وصحة الجهاز التنفسي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت الهيئة أن تناول العشبة  مع بعض الأدوية قد يُقلل أو يزيد من فعاليتها.

 

 

وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر، أن اليانسون نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، يُستخدم منه البذور وزيوته العطرية، وموطنه الأصلي دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

 

مشيرة  إلى أن  استخداماتها  في الطب البديل، لتخفيف آلام واضطرابات الجهاز التنفسي، وتعزيز عملية الهضم، والمساهمة في علاج الربو والسعال.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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