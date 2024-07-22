مفاجأة في أسعار تذاكر النقل الجماعي للسفر في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - هذا المقال، يستعرض أسعار تذاكر النقل الجماعي بين بعض المدن الرئيسية في المملكة، بالإضافة إلى كيفية حجز التذاكر إلكترونياً ومميزات شركة سابتكو.

سعر التذكرة العادية: 150 ريال سعودي

سعر التذكرة الفاخرة: 200 ريال سعودي

سعر التذكرة العادية: 100 ريال سعودي

سعر التذكرة الفاخرة: 150 ريال سعودي

سعر التذكرة العادية: 120 ريال سعودي

سعر التذكرة الفاخرة: 170 ريال سعودي

سعر التذكرة العادية: 180 ريال سعودي

سعر التذكرة الفاخرة: 230 ريال سعودي

سعر التذكرة العادية: 90 ريال سعودي

سعر التذكرة الفاخرة: 140 ريال سعودي

كيفية حجز تذاكر النقل الجماعي إلكترونياً

يمكنك حجز تذاكر النقل الجماعي بسهولة عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لشركة سابتكو الرسمي. اختيار نوع الرحلة (ذهاب فقط أو ذهاب وعودة). تحديد مكان الانطلاق والوجهة. اختيار تاريخ الرحلة. اختيار نوع التذكرة (عادية أو فاخرة). إدخال بيانات المسافر. إتمام عملية الدفع الإلكتروني.

عند حجز تذاكر النقل الجماعي، يجب عليك تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة، بالإضافة إلى تحديد مكان الانطلاق والوجهة النهائية. هذا يساعد في تنظيم الرحلة بشكل أفضل وضمان توفر المقاعد.

مميزات شركة سابتكو للنقل الجماعي

تتميز شركة سابتكو للنقل الجماعي بالعديد من المميزات التي تجعلها الخيار الأفضل للتنقل بين المدن في السعودية:

توفر حافلات سابتكو مقاعد مريحة للمسافرين، بالإضافة إلى مداخل خلفية مخصصة للعائلات لضمان راحتهم وخصوصيتهم أثناء الرحلة.