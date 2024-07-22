ساموزين يكشف سر غيابة الطويل عن الساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل المطرب ساموزين ضيفا في برنامج "هو وهن" التي تقدمة الإعلامية نرمين شريف، عبر شاشة المحور

وكشف ساموزين عن سر إختفائة الفترة الماضية وعن أعمالة الجديدة قائلا:"عندى فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين يدور فى إطار كوميدى ويحتوى على اكشن إيضا ودارما.

أخر أعمال ساموزين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان ساموزين أغنية "دي حبيبتي" والذي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها

وتقول كلمات الأغنية: "دي حبيبتي وهي كل الناس والدنيا دي ليّ تضحك قلبي بيضحك فيّ فيها لقيت أجمل إحساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت أكثر ما اتمنى اللي أنا عايزه لقيته خلاص قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه كلمة منك بتحلى الحياة مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش قلبي بيذوب يادوب من السلام جوة حضنك يتوه الكلام عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش".