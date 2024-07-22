نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 600 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات بمنطقة الصفا والمروة في الهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور.

وفي ذلك الاطار واستجابه للمواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعه للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية من الطرق العامة بشارع الصفا والمروة واسفل محور عمرو بن العاص.

حيث اسفرت الحملات عن رفع 600 حالة اشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وقد تم مصادرتها مع تحقيق الإنضباط بالشارع وذلك بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

كما شملت الحملات غلق وتشميع كيان تعليمي مخالف باسم مدرسة الحافظ يدار دون ترخيص وغير حاصل علي التصاريح اللازمه لمزاولة الأنشطة التعليمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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