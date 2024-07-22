نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الإثنين في الدوري المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم المصرية عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين 22 يوليو 2024 على استاد الدفاع الجوي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.



تردد قناة أون تايم سبورتس:



التردد:11861.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ:¾.

معدل الاستقطاب: عمودي



يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 63 نقطة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.



بينما يحتل براميدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 68 نقطة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين.