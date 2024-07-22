نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصدر لـ أكسيوس: أوباما لا يتطلع لتأييد أي مرشح ديمقراطي حتى يتم ترشيحه رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مصدر لـ أكسيوس، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لا يتطلع لتأييد أي مرشح ديمقراطي حتى يتم ترشيحه رسميا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب مساء الأحد: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."