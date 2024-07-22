نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حسام عوار.. اتحاد جدة يقترب من صفقة ذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إخبارية أن الجناح الفرنسي لأستون فيلا، موسى ديابي، يقترب من الرحيل عن النادي الإنجليزي والتوقيع لنادي اتحاد جدة السعودي.

اتحاد جدة يقترب من صفقة ذهبية

وأشارت العديد من الصحف الرياضية البريطانية إلى أن نادي الاتحاد، الذي يلعب في صفوفه النجم الفرنسي السابق لريال مدريد، كريم بنزيما، يقترب من ضم الجناح الرائع لأستون فيلا، الفرنسي من أصول مالية، موسى ديابي، صاحب الـ25 عامًا.

ويعد ديابي أحد اللاعبين الذين ساهموا في تقديم فيلا لموسم رائع بقيادة المدرب أوناي إيمري، والتأهل الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وكان ديابي قد انضم لصفوف فيلا قبل عام بمقابل أكثر من 50 مليون يورو لباير ليفركوزن الألماني، ناديه الأسبق، وينتظر أن يتمم الإتحاد صفقة ضمه بمقابل 60 مليون يورو.

وينتظر أن يوقع ديابي، الذي يستمر عقده مع فيلا حتى يونيو (حزيران) 2028، مع اتحاد جدة لخمسة مواسم، حال إتمام الرتوش الأخيرة للصفقة، ليلعب بالتالي إلى جانب كل من بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو ولويز فيليبي.

وقد يكون اللاعب الآخر الذي سينضم لصفوف اتحاد جدة هو حارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون.

