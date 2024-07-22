نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مراقب مباراة الزمالك والداخلية يقرر إلغاء المؤتمر الصحفي والسبب مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية لكلا المدربين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض وكذلك عيد مرازيق.

إلغاء المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية

وقرر مراقب مباراة الزمالك والداخلية إلغاء المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء بداعي عدم حضور الصحفيين لقاعة المؤتمر بالرغم من تواجد عيد مرازيق مدرب الداخلية.

وترصد عدسة دوت الخليج الرياضي تواجد الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بعد نهاية مباراة الزمالك والداخلية وبالرغم من ذلك تقرر إلغاء المؤتمر.

وتحدث مراقب مباراة الزمالك والداخلية عن إلغاء المؤتمر الصحفي بسبب عدم حضور الصحفيين فور نهاية المباراة بعد دخول عيد مرازيق.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي الأول للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز باعتبار الزمالك هو الفريق الضيف في مباراة الداخلية.

وفي سياق آخر تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه الداخليه بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.