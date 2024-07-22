نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجميع إقامة مواجهة نارية بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثين من دوري نايل، والتي ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، ترتيب جدول الدوري المصري قبل انطلاق منافسات اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63، فيما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

1- بيراميدز: 68 نقطة

2- الأهلي: 63 نقطة.

3- المصري: 51 نقطة.

4- الزمالك: 48 نقطة.

5- فيوتشر: 47 نقطة.

6- سموحة: 45 نقطة.

7- زد: 44 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا: 44 نقطة.

9- إنبي: 42 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 39 نقطة.

11- طلائع الجيش: 36 نقطة.

12- البنك الأهلي: 34 نقطة.

13- الجونة: 32 نقطة.

14- الإسماعيلي: 31 نقطة.

15- فاركو: 30 نقطة.

16- بلدية المحلة: 24 نقطة.

17- المقاولون العرب: 20 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.