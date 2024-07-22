نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك السابق: أوباما يتعرض للظلم ولا غنى عنه في تشكيل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



دافع خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، عن يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق، مشيدا بقدراته الفنية والبدنية مع الفارس الأبيض.



وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أوباما لاعبا أساسيا مع جميع مدربي الزمالك الذين تولوا قيادة الفريق سواء من الأجانب أو المصريين".



وتابع: "ليس من المعقول أن يجامله جميع المدربين، مشددا على أنه لا غنى عنه في تشكيل الأبيض".



وأضاف، أوباما يتميز بقدرته على أداء أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، وهذا لا يتوافر في الكثير من اللاعبين.



وأكد المدير الفني السابق للزمالك، تعرض أوباما للظلم في الكثير من الأوقات، خاصة بعدم انضمامه لمنتخب مصر في فترة سابقة، في الوقت الذي أشاد به الجميع..