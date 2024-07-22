بعد عرض أولى حلقاته.. إشادات جماهيرية لـ مسلسل بنون بطولة هاني عادل

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق مسلسل بنون نجاح كبير جدًا وذلك بعد عرض أولى حلقاته، ويسلط المسلسل الضوء على عدة قضايا تمس المجتمع من خلال عرضه لقصه حدثت بالفعل، في إطار أحداث مشوقة وممتعة.



فريق عمل بنون

ويشارك في فريق العمل مجموعة من نجوم الدراما العربية من جنسيات مختلفة، أبرزهم الفنان هاني عادل، بسنت شوقي، ويشاركهم بطولة العمل كل محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمى، رشا بن معاوية، مريم سعيد صالح، خالد حمزاوى، أمير العشرى، ميريت عمر الحريرى، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، ومن إخراج المخرج اللبناني أسد فولدكار.

هاني عادل وسراب



يواصل الفنان هاني عادل تصوير مسلسل سراب في الوقت الحالي، وهو بطولة خالد النبوي ومجموعة من النجوم ويدور حول الخيانة الزوجية، ويجسد هاني عادل خلال أحداث المسلسل شخص يقوم باختتطاف ابن النبوي، في العمل ويطلب منه فلوس كي يعيد له ابنه، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة 10 حلقات وسوف يتم عرضه عبر منصة TOD الرقمية.



آخر أعمال هاني عادل



يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "جميلة " وتدور أحداثه حول جميلة المحامية ورئيسة النيابة الإدارية التي تعيش حياة أسرية هادئة مع زوجها الطبيب زياد واسرتها، ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما يتوفى أبيها، تاركا جميع أملاكه لها هي فقط، ثم تتوالى الأحداث

أبطال مسلسل جميلة

وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة النجمة ريهام حجاج، ونخبة من أبرز نجوم التمثيل مثل عبير صبري، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وياسر على ماهر، وعبير منير، ورحمة حسن، وريم سامى، ورحاب حسين