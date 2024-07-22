نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة المخرج محمد سالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي المخرج المسرحي محمد سالم، نائب رئيس الأوبرا المصرية سابقًا، مساء أمس الأحد، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين، من مسجد فاطمة الشربتلي عقب صلاة الظهر، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقطامية.

وفاة المخرج محمد سالم

وقد أعلنت خبر وفاة المخرج محمد سالم ابنته ريهام، من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشرت ريهام صورة لوالدها، وكتبت عليها: "لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الأستاذ محمد سالم المخرج المسرحي ونائب رئيس دار الأوبرا المصرية سابقًا، وتقام صلاة الجنازة غدا الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، والدفنة بمقابر الأسرة بالقطامية"

معلومات عن المخرج محمد سالم



وكان محمد سالم مخرج وممثل سينمائي ومسرحي تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1952، وحصل على بكالوريوس الإخراج في جامعة كاليفورنيا، وبدأ مشواره الفني كممثل ثم اتجه إلى العمل بالإخراج وأخرج العديد من الأفلام السينمائية منها: "القاهرة في الليل، نار الشوق" دكما أخرج فوازير رمضان بطولة ثلاثي أضواء المسرح.