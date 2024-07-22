نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن الحصول على تعويض في قضية المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي، أنه يبحث المطالبة بتعويض مالي من المسؤولين عن الأزمة التي مر بها رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز في الشهور الماضية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بشكل طبيعي حاليا مع فريق بيراميدز، حيث سيكون متواجد مع الفريق في مواجهة الأهلي، التي ستقام اليوم الاثنين، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات هاني زهران محامي رمضان صبحي

وقال هاني زهران عبر تصريحات تلفزيونية: رمضان صبحي تعرض لضغوط نفسية وعصبية قوية في الفترة الأخيرة ونبحث إمكانية المطالبة بتعويض مادي لصالح رمضان صبحي.

وتابع: رمضان صبحي قادر على التغلب على الأزمة التي مر بها في الشهور الماضية بسبب واقعة المنشطات.

