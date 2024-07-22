في ذكرى ميلاد وردة الجزائرية.. تعرف على قصة اعتزالها للغناء

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين 23 يوليو ذكرى ميلاد وردة الجزائرية، التي تميزت بالحنجرة الذهبية والصوت المميز الذي لا يستطيع أن ينافسه أحد، فهي أحد أبرز المطربات من جيلها، تعاملت مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي، منهم محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وفريد الأطرش ورياض السنباطي وعمار الشريعي ومحمد القصبجي ومحمد الموجي وسيد مكاوي وكمال الطويل وصلاح الشرنوبي وحلمي بكر وغيرهم، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير قصة اعتزالها للغناء.



نشأة وردة الجزائرية

ولدت وردة في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية، بدأت ممارسة الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني الشهيرة لأم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ.

عادت مع والدتها إلى لبنان وهناك بدأت تقدم مجموعة من الأغاني الخاصة بها، وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا.

ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها، وتألقت مع أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ.



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قدمت أولى بطولاتها السينمائية ألمظ وعبده الحامولي ليصبح فاتحة خير عليها، بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة، اعتزلت الغناء لعدة سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين لكي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972.

بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري وقتها.

عادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه عام 1979م.

استطاعت تحقيق نجوميتها على مستوى الوطن العربي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي أطلقتها في عام 1979 م في حفل فني، وهي من ألحان سيد مكاوي.

تعاونت وردة الجزائرية مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، وقدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي أحد أشهر أعمالها (بتونس بيك).



