الغرف التجارية: الأوكازيون الصيفي يوفر سلعا مميزة بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 01:29 مساءً - كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل انطلاق الأوكازيون الصيفي، قائلا: "نقدم اثنين أوكازيون فى العام بالتعاون مع وزارة التموين الصيفى والشتوى، وتم إخطار المحال المشاركة والغرف التجارية على الميعاد المناسب وتم التوافق على يوم 5 أغسطس، لتحريك وتنشيط الأسواق وتوفير سلع مميزة للمواطن بأسعار مخفضة".

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن إجراءات الأوكازيون تتلخص فى أن المحل الذى سيشارك فى الأوكازيون بجميع السلع يحضر لمديرة التموين ويطلب المشاركة وتراجع الأسعار قبل الخصم ويتم تحديد نسب الخصم والتى قد تصل لنسبة 50% فى السلعة، بحيث يكون المتوسط من 20% إلى 30% .