وزارة الصحة: خدمات شارع الصحة بمهرجان العلمين تعمل على مدار الساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 02:26 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن شارع الخدمة الصحية المصاحب للمهرجان يتميز بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل رواد المهرجان بداية من خدمات الرعاية الطبية والعلاجية المنزلية وحتى المتوفرة فى المستشفيات.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن شارع الصحة بالمهرجان يشمل منصات لتقديم الخدمة الخاصة بجميع المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى خدمات العيادات المتنقلة، لافتا إلى توفير مقر لعيادة الأسنان بالإضافة إلى سنتر للأشعة والمعامل فضلا عن القوافل الطبية المتنقلة.

وأشار حسام، إلى أنه يتم حاليا تقديم الخدمات الوقائية المتكاملة بالإضافة إلى التوعية بخطورة الأمراض المعدية وآليات مواجهتها، مشيرا إلى أن الخط الساخن 105 يقدم كل الاستفسارات الخاصة بخدمات الطب الوقائى.

وتابع: يتم إرسال رسائل نصية لجميع زوار المهرجان والمترددين على منطقة الساحل الشمالى للتعريف بالخدمات التى يمكن الحصول عليها سواء من شار الصحة بالمهرجان أو من المنشآت الطبية بالمنطقة.