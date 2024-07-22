أخبار اليمن : العراق يدين العدوان الصهيوني على اليمن

العراق يدين العدوان الصهيوني على اليمن
أدانت وزارة الخارجية العراقية، العدوان الصهيوني على الجمهورية اليمنية.
وقالت الوزارة في بيان لها، الليلة الماضية: إنها "تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للعدوان الصهيوني على الجمهورية اليمنية الشقيقة، الذي استهدف منشآت نفطية ومدنية، منها ميناء الحديدة وشركة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين".
واعتبرت الوزارة في بيانها "هذا الهجوم تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار في المنطقة".
وأكدت تضامنها الكامل مع الشعب اليمني.. مُحملة الكيان الصهيوني المسؤولية عن أي تصعيد عسكري في المنطقة.
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