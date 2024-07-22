إشبيلية يسعي لضم مهاجم إيران لتعويض رحيل يوسف النصيري

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسئولو إشبيلية الإسباني في ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الجارية لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري إلى فنربخشة التركي.

وأكدت التقارير أن إشبيلية يكثف مفاوضاته في الوقت الحالي لضم المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون لاعب باير ليفركوزن الألماني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الناديين ولم يتم حسم الأمور حتي الآن، ويأمل الفريق الإسباني في ضم اللاعب لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد.

إشبيلية يرغب في ضم الإيراني سردار أزمون

والجدير بالذكر ان المهاجم الإيراني أنتقل الموسم الماضي إلي صفوف روما الإيطالي علي سبيل الإعارة قادمًا من باير ليفركوزن.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 29 عام، مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي في 20 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.