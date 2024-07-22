نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز الرسمي في مواجهة الأهلي بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة 31 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي