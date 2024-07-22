نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار صادم من مسؤولي بيراميدز ضد مجلس إدارة الأهلي في مباراة حسم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موقف صادم من مسؤولي بيراميدز ضد مجلس إدارة الأهلي

ومازال مسلسل الأزمات الخاصة بهذه المباراة مستمرا وذلك بعد تخصيص إدارة نادي بيراميدز 5 مقاعد فقط لمجلس إدارة النادي الأهلي في المقصورة الرئيسية.

الأمر لاقى جدلا جماهيريا خاصة بعد واقعة رفع أسعار التذاكر، والذي تدخل الأهلي لحل الأزمة سريعا بشراء التذاكر لجماهيره.

تعليق إدارة الأهلي

وكشف مصدر أن ما يتم تداوله عن نشوب أزمة في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين لا أساس له من الصحة وأن إدارة بيراميدز حصلت على مقاعدها كاملة في مقصورة استاد القاهرة بحضور وتنسيق الجهات الأمنية قبل المباراة.

وتعليقا على الاخبار المتداولة عن أزمة المباراة الأولى قال أن الجميع شاهد المباراة ولم يحدث أي خلاف والا لماذا لم ترصده الكاميرات أو تحدث نادي بيراميدز عن الأزمة عقب المباراة مشددا أن تقليص عدد مقاعد مجلس إدارة الأهلي في مباراة الغد مرفوض شكلا وموضوعا.