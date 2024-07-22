نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال يكشف كيف يستفيد جوميز من ناشئ الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الدفع بالناشئين خلال الفترة الحالية أمر هام، ولكن لا بد وأن يتم ذلك بحساب.



وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لست ضد فكرة الدفع بالناشئين، ففي مثل هذه الظروف يحصلون على فرصة تمثيل الفريق الأول.



وأضاف جلال، الدفع بالناشئين لا بد وأن يكون بحساب، بحيث لا يتم الدفع بهم مجموعة واحدة.



مشددا على أنه يفضل الدفع بهم على فترات وسط اللاعبين الكبار لاكتساب الثقة والخبرات خلال تلك الفترة.