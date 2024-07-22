نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد تجاوز كمين الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على الداخلية بثنائية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة ال31 الدوري المصري، ليضرب موعدًا مع بيراميدز.

وسجل أهداف اللقاء بين الزمالك ضد الداخلية كل من:

أحرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما هدفي الفوز في الدقيقة الـ19 و55، بينما سجل لاعب الداخلية إيهاب سمير، هدف في شباك الزمالك مع الدقيقة "65" من ركلة جزاء، أقر بها حكم اللقاء.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والقاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 48 نقطة من 27 مباراة، بينما بيراميدز حاليًا يعتلي صدارة ترتيب الدوري، برصيد 68 نقطة من 28 لقاء.