عاجل - بايدن غاضب من أوباما..صداقة يعكرها التنافس والغيرة

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أحمد جودة - القاهرة - ضغط الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مباشرة على بايدن لعدم الترشح هذه المرة، حسيما نقل موقع أكسيوس عن مساعدين سابقين لبايدن إن ذلك قد يجعل بايدن أكثر تصميمًا على البقاء كمرشح.

وقال مساعد سابق لبايدن: “استخدم أوباما هذه الحيلة بالفعل في عام 2016 عندما ضغط فريقه عليه لعدم الترشح. لا يمكنك القيام بذلك أكثر من مرة”.

وعندما هزم دونالد ترامب هيلاري كلينتون في عام 2016، شعر بايدن بالذنب لعدم ترشحه بنفسه وغضب من الأشخاص الذين دفعوه لعدم الترشح.

فقد اعتقد أنه كان يمكنه هزيمة ترامب في عام 2016، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا معه بعد ذلك.

ويرى بعض المقربين أن الوضع الحالي مشابه للوضع السابق.

بينما قد ينحني بايدن للضغط الاستثنائي من الحزب، فإن استياؤه من عام 2016 يعزز إصراره على البقاء في السباق لأنه مقتنع بأنه المرشح الأكثر قابلية للانتخاب ضد ترامب.

فريق بايدن الأساسي غالبًا ما يتجاهل المشككين بعد فوزه بترشيح 2020 ونتائج الانتخابات النصفية 2022 التي كانت أفضل من المتوقع، وهي أفضل بكثير من نتائج أوباما في انتخاباته النصفية الأولى، كما يلاحظون.

وقال أحد مساعدي بايدن لموقع أكسيوس: "كانت هناك لحظات لا تُحصى اعتبرنا فيها واشنطن وقطاع واسع من الديمقراطيين خارج الحسابات، لكننا تمكنا من تحقيق نجاحات غير مسبوقة."

ولا يتمتع أوباما بعلاقات وثيقة مع معظم دائرة بايدن الداخلية، مما يزيد من تقييد تأثيره.

فأقوى علاقاته هي مع رئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، الذي يتمتع بنفوذ ولكن ليس بعلاقة شخصية وثيقة مع بايدن مثل مساعدي كبار آخرين.

وليس لدى أوباما اتصال مع بايدن حاليا، حيث قال الرئيس لشبكة NBC News يوم الاثنين إنه لم يتحدث مع الرئيس السابق منذ "عدة أسابيع."

وهناك أيضًا توتر بين ميشيل أوباما والأسرة الأولى بسبب معاملة بايدن لزوجة هانتر السابقة كاثلين بوهل، الصديقة المقربة لميشيل.

صداقة وتنافس وغيرة

ويتمتع أوباما وبايدن بصداقة حقيقية، ولكن هذا الرابط العاطفي في بعض الأحيان يجعل الديناميكية أكثر تعقيدًا من العلاقة النموذجية بين الرئيس ونائب الرئيس.

ويشعر بايدن بالتنافس مع أوباما وقد أثر ذلك على بعض قراراته الكبيرة، حسبما يقول المساعدون.

وخلف الأبواب المغلقة، عند الحديث عن إنجازاته المتصورة، قال الرئيس: "سيكون أوباما غيورًا"، كما يقول المساعدون (وقد نفى البيت الأبيض ذلك).

وقال جو سكاربارو من MSNBC، القريب من الرئيس، في برنامجه الأسبوع الماضي أن “جو بايدن يشعر بمرارة عميقة بسبب معاملته من قبل فريق أوباما وكذلك الطريقة التي تم تجاهله بها لصالح هيلاري كلينتون”.

ودافع مساعدو أوباما منذ فترة طويلة بأن أوباما كان مجرد مستشار لبايدن في عام 2015 وقدم نصيحته الصريحة، لكنه لم يضغط عليه.

وكان أوباما أيضًا قلقًا بشأن بايدن في ذلك الوقت نظرًا لأن ذلك كان في الأشهر التي تلت وفاة بو بايدن وكان نائب الرئيس عاطفيًا جدًا.

في مقابلته في الخريف الماضي مع المستشار الخاص روبرت هور، ذكر بايدن أنه في عام 2015 "كان هناك الكثير من الناس... يشجعونني على الترشح في هذه الفترة، باستثناء الرئيس... كان يعتقد فقط أن [كلينتون] لديها فرصة أفضل للفوز بالرئاسة مني."