رئيس مجلس النواب الأمريكي: على بايدن أن يستقيل من منصبه على الفور

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أحمد جودة - القاهرة - رأى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساء اليوم الأحد، أنه "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس، وعليه أن يستقيل من منصبه على الفور".

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب مايك حونسون: "في هذه المرحلة غير المسبوقة من التاريخ الأميركي، يجب أن نكون واضحين بشأن ما حدث للتو".

وأضاف حونسون: "أجبر الحزب الديمقراطي المرشح الديمقراطي على الانسحاب من الاقتراع، قبل ما يزيد قليلًا عن 100 يوم من الانتخابات"، متابعا: "بعد أن أبطل أصوات أكثر من 14 مليون أمريكي اختاروا جو بايدن ليكون المرشح الديمقراطي للرئاسة، أثبت الحزب الذي نصب نفسه "حزب الديمقراطية" عكس ذلك تماما".

وأكمل: "لم تعد آفاق الحزب أفضل الآن في ظل نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تشارك في مسؤولية الإخفاقات السياسية الكارثية لإدارة بايدن، بصفته الشخص الثاني في القيادة وقيصر الحدود غير الكفؤ تماما، كانت هاريس شريكة مرحة- ليس فقط في تدمير السيادة الأمريكية والأمن والازدهار، ولكن أيضا في أكبر عملية تستر سياسي في تاريخ الولايات المتحدة..لقد عُرفت منذ فترة طويلة لأي شخص آخر لعدم قدرتها على الخدمة".

وأردف رئيس مجلس النواب الأمريكي: "بغض النظر عن الفوضى السائدة في البيت الأبيض الحالي، يجب تذكير خصومنا في جميع أنحاء العالم بأن الكونغرس الأمريكي والجيش الأمريكي والشعب الأمريكي على استعداد تام وملتزمون بالدفاع عن مصالحنا في الداخل والخارج".

وأكمل مايك حونسون: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. وعليه أن يستقيل من منصبه فورا. لا يمكن أن يأتي يوم 5 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية الأمريكية) قريبا جدا".



وأعلن جو بايدن مساء اليوم الأحد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقرر إجراؤها في 5 نوفمبر، معلنا عن دعم نائبته كامالا هاريس لخوض السباق الانتخابي عن الديمقراطيين.

في الجهة المقابلة، صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بأن هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون أسهل بكثير من هزيمة جو بايدن، حيث أعلن الأخير