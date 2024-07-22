نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، إقامة ثلاث مباريات، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد أبرز مواجهات اليوم، مباراة الأهلي ضد بيراميدز، حيث يحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأزرق السماوي على استاد الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين

الإسماعيلي ضد الجونة – في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مودرن سبورت ضد سموحة – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بيراميدز ضد الأهلي – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم الإثنين في الدوري المصري

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها.