نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساموزين يكشف تفاصيل فيلمه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الاعلامية نرمين شريف عبر برنامج هو وهن المذاع عبر قناة المحور النجم سامو زين وتحدث سامو عن سر الاختفاءه الفترة الماضية والاعمال الجديدة .



كشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة قائلا:" عندى فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين يدور فى إطار كوميدى ويحتوى على أكشن أيضا ودارما، وكان احتفل الفنان سامو زين بعيد ميلاد نجله محمد منذ أيام.

ونشر سامو زين عددا من الصور التى تجمعهما من خلال حسابه الرسمي على موقع" إنستجرام "، وكتب معلقا: “ابني الصغير محمد فى عيد ميلادك السابع أتمني لك كل التوفيق فى حياتك ، حفظك الله ونور طريقك، أنا فخور جدا لأني أبا لأبن عظيم مثلك .. استمر فى التألق يا رجلي الصغير”.



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