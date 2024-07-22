خالد جلال: راضٍ عن ما قدمته مع الزمالك.. والمدرب المصري يستحق الفرصة

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أحمد جودة - القاهرة -



أبدى خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك، رضاه التام عما قدمه مع القلعة البيضاء طوال مسيرته لاعبًا ومدربا.



وقال خالد جلال في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أعمل في مجال التدريب منذ 14 عاما وبدأت مسيرتي من الصفر، إلى أن توليت مهمة تدريب القلعة البيضاء في ولايتين.



وأضاف، وفقت في ولايتي مع الزمالك الأولى والثانية، وحققت لقب كأس مصر مع الأبيض في ولايتي الأولى.



وأكد جلال على أن المدرب المصري يستحق فرصة تدريب الزمالك، الجميع يرى ما قدمه معتمد جمال مع الأبيض في مشوار الكونفدرالية، مشددًا على منحه الفرصة ومساندته والصبر عليه للحكم على تجربته.