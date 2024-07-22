عاجل - مايك جونسون كلمة السر في انسحاب بايدن من الترشح للرئاسة الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أسابيع من الضغط، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يترشح لإعادة انتخابه، لكنه سيبقى في منصبه حتى الولاية الجديدة واجه الرئيس بايدن أسابيع من الدعوات المتزايدة للاستقالة من الحلفاء المقربين في حزبه، الذين كانوا يخشون أن يكون لدى الديمقراطيين فرصة ضئيلة لهزيمة دونالد ترامب مع شاغل المنصب على التذكرة.

دور رئيس النواب الأمريكي في انسحاب بايدن

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، مايك جونسون، أعلن أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".

ذكر مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان يعتزم حتى مساء أمس السبت البقاء في السباق الرئاسي لعام 2024، قبل أن يبلغ كبار معاونيه بعد ظهر اليوم الأحد أنه سينسحب منه.

ويأتي القرار بعد أن واجه بايدن (81 عاما) أسابيع من الدعوات المتزايدة للاستقالة من حلفائه المقربين في الحزب الذين اعتقدوا أن عدم شعبيته ستسحب بطاقة الترشح من الديمقراطية بأكملها إلى الأسفل.

انتخاب بديل لبايدن

وعد جيمي هاريسون، رئيس الحزب الديمقراطي، بأن تكون عملية استبدال الرئيس بايدن كمرشحهم “شفافة ومنظمة”. وقد أيد بايدن كامالا هاريس، لكنها ليست المرشحة رسميًا للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال هاريسون إن الحزب سيعمل على ضمان الانتقال السلس من بايدن إلى خليفته كمنافس ديمقراطي. وكتب على موقع X: "ستخضع هذه العملية للقواعد والإجراءات المعمول بها في الحزب". "مندوبونا مستعدون لتحمل مسؤوليتهم على محمل الجد في تقديم مرشح بسرعة للشعب الأمريكي." قال هاريسون إن الجميع في حزبه يركزون على أفضل السبل لهزيمة دونالد ترامب.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم الكشف هويته: "الليلة الماضية كانت الرسالة المضي قدما في كل شيء وبأقصى سرعة. في نحو الساعة 1:45 بعد ظهر اليوم: أخبر الرئيس فريقه من كبار المسؤولين أنه غير رأيه".

وقرر الرئيس الأمريكي بايدن، اليوم الأحد، الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".

أنهى بايدن محاولته لخوض انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض سنوات أخرى في المنصب.